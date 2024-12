Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus Pkw

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Horststraße;

Tatzeit: zwischen 09.12.2024, 18.00 Uhr, und 10.12.2024, 05.30 Uhr;

Eine Geldbörse und einen Rucksack entwendeten Unbekannte in Bocholt. Um an ihre Beute zu gelangen, schlugen sie in der Nacht zum Dienstag die Scheibe eines Pkw ein. Das Fahrzeug hatte auf einem Parkplatz in einem Wendehammer der Horststraße gestanden. Das Kriminalkommissariat in Bocholt bittet um Hinweise unter Tel. (02871) 2990. Die Polizei appelliert erneut, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell