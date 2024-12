Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Trickdiebe schlagen zu

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg, Stromberg;

Tatzeit: 09.12.2024, 12.25 Uhr;

Trickbetrügern ist die Kundin eines Verbrauchermarktes in Isselburg zum Opfer gefallen. Ein Mann hatte sie am Montagmittag auf dem Parkplatz des Geschäfts an der Straße Stromberg angesprochen, nachdem sie aus ihrem Pkw gestiegen war. Unter dem Vorwand Spenden zu sammeln hielt er ihr ein Klemmbrett vor. Nachdem die Geschädigte ihm eine Geldspende gegeben hatte, bedankte sich der Mann und entfernte sich. Kurioserweise hatte er sich zuvor durch Gestik und Mimik als stumm zu erkennen gegeben. Der Mann begab sich zügig zu einem BMW mit Hannover-Kennzeichen und entfernte sich gemeinsam mit einem Komplizen in Fahrtrichtung Isselburg-Werth. Die hilfsbereite Frau musste feststellen, dass ihr Mobiltelefon und Bargeld aus ihrem Einkaufskorb entwendet worden waren. Der vermeintliche Bettler wird wie folgt beschrieben: etwa 25-30 Jahre alt, circa 175 - 180 cm groß mit stabiler Statur und einem dunklen Teint, kurze schwarze Haare, bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell