Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe schlagen Scheibe ein und stehlen Handtasche

Kaiserslautern (ots)

Auf einem Parkplatz nahe des Ruheforsts in der Mannheimer Straße haben sich Langfinger am Mittwochnachmittag an einem Fahrzeug zu schaffen gemacht. Laut Angaben der 59-jährigen Besitzerin war sie zwischen 14:15 und 15:15 Uhr an einer Ruhestätte. Unbekannte nutzten die Zeit, um die Seitenscheibe des Wagens einzuschlagen und eine Handtasche aus dem Innenraum zu entwenden. In dem Beutel befanden sich persönliche Unterlagen der Frau. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |kfa

