Feuerwehr Bremen

FW-HB: Einsätze in der Nacht: Zwei Brände und ein Verkehrsunfall fordern die Feuerwehr Bremen

Bremen (ots)

Die Nacht vom 01. auf den 02. März 2025 forderte die Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr an unterschiedlichen Einsatzorten:

Bremen-Huchting

Am 01. März 2025 hat in der Ypener Straße im Ortsteil Mittelshuchting aus bislang noch ungeklärter Ursache Unrat im Treppenraum eines achtgeschossigen Wohnblocks gebrannt. Als die ersten Notrufmeldungen um 21:40 Uhr in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle eingingen, war von einer komplexen Einsatzlage auszugehen, da die Bewohner das Gebäude durch den verqualmten Treppenraum nicht mehr gefahrlos verlassen konnten. So wurden unverzüglich Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen 1, 4 und 5, die Facheinheit IuK sowie die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Huchting alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war der Brand von Anwohnern bereits mit einem Feuerlöscher bekämpft worden, sodass sich die Einsatzkräfte auf Nachlösch- und Lüftungsmaßnahmen konzentrieren konnten. Drei Bewohner des Gebäudes hatten Brandrauch eingeatmet und mussten von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt werden. Der Transport in eine Klinik war bei keiner der untersuchten Personen erforderlich. Mit Abschluss der Lüftungsmaßnahmen war der Einsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst um 23:27 Uhr beendet.

Zu Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bremen-Altstadt

Gegen 03:24 Uhr kam es am 02. März 2025 in der Straße Schüsselkorb in der Innenstadt zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Gelenkbus der BSAG-Linie N3. Aus noch ungeklärter Ursache ist der Gelenkbus gegen einen Oberleitungsmast gefahren. Dabei wurde der Mast umgeknickt und die Halteseile des Mastes herausgerissen. Die Oberleitung für die Straßenbahn ist dabei glücklicherweise nicht abgerissen. Der Fahrer des Gelenkbusses wurde durch den Aufprall im Bereich seines Fahrerplatzes kompliziert eingeklemmt und konnte erst nach einer aufwendigen technischen Rettung um 04:43 Uhr aus seiner Notlage befreit und in eine Klinik transportiert werden. Während der technischen Rettung wurde der Fahrer rettungsdienstlich versorgt. Neben dem Fahrer befanden sich zehn weitere Fahrgäste im Fahrzeug. Davon wurden zwei leicht verletzt. Ein Fahrgast wurde vorsorglich in eine Klinik transportiert.

Die Bergungs- und Aufräumarbeiten zogen sich noch bis 06:30 Uhr hin. Zum Einsatz kamen Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen 1, 5 und 7.

Zum Unfallhergang können keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Bremen-Findorff

In der Worpsweder Straße in Bremen-Findorff wurde über den Notruf 112 um 04:13 Uhr am 02. März 2025 ein Wohnungsbrand gemeldet. Die ersteintreffenden Kräfte konnten zunächst nur Brandgeruch wahrnehmen ohne den Brandherd konkret lokalisieren zu können. Erst durch die weitere Erkundung konnte dann eine Wohnung im ersten Obergeschoss ausfindig gemacht werden, in der Einrichtungsgegenstände brannten. Durch die unter Atemschutz vorgehenden Trupps konnte der Brand schnell gelöscht werden. Zum Zeitpunkt des Einsatzes befand sich niemand in der vom Brand betroffenen Wohnung. Die angrenzenden Wohnungen wurden vorsorglich kontrolliert. Sämtliche Bewohner konnten nach Einsatzende zurück in ihre Wohnungen. Lediglich die Brandwohnung ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Zum Einsatz kamen Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen 1, 2, 5 und 7.

Zu Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache auch hier aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell