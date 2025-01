Feuerwehr Bremen

FW-HB: Feuer in einem Fahrradraum - Einsatz in Büro- und Geschäftsgebäude

Bremen (ots)

Am frühen Freitagmorgen, 31.01.2025, brach ein Feuer in einem Büro- und Geschäftsgebäude in unmittelbarer Nähe zum Bremer Hauptbahnhof. Es brannten Akkus in einem Fahrradraum.

Das Feuer selbst konnten die Einsatzkräfte schnell löschen. Doch das Gebäude vom Brandrauch zu befreien, gestaltete sich sehr aufwändig und langwierig, weil sich der Fahrradraum mitten in dem Gebäudekomplex befand.

Der Einsatz lief gegen 4 Uhr in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle auf, erst gegen 6:30 Uhr waren die letzten Maßnahmen der Feuerwehr abgeschlossen. Im Einsatz waren Einheiten der Feuer- und Rettungswache 1 und der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Neustadt - unterstützt durch den Fachberater Gefahrgut der Feuerwehr und Sonderfunktionen für die Atemschutzlogistik und die Einsatzhygiene.

