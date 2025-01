FW-HB: Brennender "Schrotthaufen" fordert die Feuerwehr

Bremen-Aumund Hammersbeck (ots) - In den frühen Morgenstunden des 31. Dezember 2024 verursachte ein Brand in einem Einfamilienhaus in der Straße Am Grenzknick im Ortsteil Aumund-Hammersbeck einen erheblichen Sachschaden. Sämtliche Bewohner, fünf Erwachsene und vier Kinder, konnten sich vor Eintreffen der Einsatzkräfte ins Freie retten. Nach der Untersuchung durch eine Notärztin war klar, alle Bewohner blieben ...

