Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: LKW-Tank bei Verkehrsunfall mit PKW beschädigt

Boizenburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Boizenburg zwischen einem LKW und einem PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 72-jährige Autofahrerin bei einem Abbiegemanöver auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren haben und in der Folge mit einem haltenden LKW kollidiert sein. Dabei wurde der Kraftstofftank des LKW aufgerissen, wodurch etwa 50 Liter Diesel ausgelaufen sind. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Durch die Feuerwehr Boizenburg wurde der Tank des LKW abgepumpt und eine Spezialfirma mit der Reinigung der Fahrbahn beauftragt. Während der Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen musste der Unfallort an der Berliner Straße / Galliner Straße für mehrere Stunden vollgesperrt werden. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

