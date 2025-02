Feuerwehr Bremen

FW-HB: Kuhstall brennt

Tierbestand nicht gefährdet

Bremen-Oberneuland (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen brannte ein Teil eines Kuhstalls im Ortsteil Oberneuland. Der Tierbestand war nicht gefährdet. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle.

Nachdem gegen 2:15 Uhr der Notruf in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle einging, entsandte diese aufgrund der Meldung ein Großaufgebot an Einsatzkräften an die Einsatzstelle "Am Hodenberger Deich". Es brannte in einem abgeschotteten Technikraum sowie in einem Dachbereich des etwa 30 x 50 m großen Kuhstalls. Mehrere weitere nahestehende Gebäude waren potenziell durch eine Brandausbreitung gefährdet. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte konnten die Lage schnell unter Kontrolle bekommen und innerhalb einer Stunde den Brand löschen. Dafür wurden mehrere Trupps mit Strahlrohren unter Atemschutz eingesetzt. Zur Brandbekämpfung im Dachbereich kam eine Drehleiter zum Einsatz.

Im Einsatz befindlich waren Einsatzkräfte der Feuerwachen 2, 3 und 7, die Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Oberneuland und -Huchting sowie zahlreiche Führungs- und Führungsunterstützungskräfte mit insgesamt 18 Einsatzfahrzeugen und rund 60 Einsatzkräften. Die Brandursachenermittlung obliegt der Polizei. Eine Schadenshöhe kann nicht genannt werden.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell