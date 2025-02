Feuerwehr Bremen

FW-HB: Feuer in Mehrfamilienhaus

Bremen (ots)

Was zunächst als Dachstuhlbrand an einem Mehrfamilienhaus gemeldet war, entpuppte sich am Dienstagvormittag, 11.02.2025, glücklicherweise nur als Brand in der Wohnung. Dennoch richtete das Feuer in der Hohentorstraße einen erheblichen Schaden an. Eine Person wurde aus dem Gebäude gerettet und vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Als die Notrufe um kurz nach 10:30 Uhr in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle eingingen, mussten die Kolleg:innen hier von einem Dachstuhlbrand ausgehen. Einsatzort war ein viergeschossiges Mehrfamilienhaus in der Hohentorstraße. Als die Kräfte der benachbarten Feuer- und Rettungswache 4 eintrafen, war eine Rauchentwicklung im Dachbereich erkennbar. Atemschutztrupps gingen in das Gebäude vor. Parallel wurde eine Drehleiter für mögliche Löschmaßnahmen in Stellung gebracht.

Die Einsatzkräfte lokalisierten ein Feuer in einer Wohnung, es brannten Einrichtungsgegenstände. So konnte das Feuer relativ schnell unter Kontrolle gebracht werden. Eine Person musste noch aus dem Wohnhaus gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden. Anschließend kontrollierten die Kräfte das Gebäude und führten umfassende Be- und Entlüftungsmaßnahmen durch.

Im Einsatz waren unter anderem Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1 und 4, der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Huchting und des stadtbremischen Rettungsdienstes.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell