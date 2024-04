POL-PDMY: Tödlicher Verkehrsunfall auf der K 1

Mayen (ots) - Am 03.04.2024 kam es in der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr in der Uhlandstraße in Polch zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Pkw touchierte und hierbei erheblich im Bereich der linken Fahrzeugseite und am Heck beschädigte. Der unbekannte Unfallverursacher (auf Grund des entstandenen Schadensbildes könnte es sich um ein Pritschenfahrzeug ...

mehr