POL-PPWP: Polizeipräsidium Westpfalz macht mit beim Girl's Day

Am 3. April ist es wieder soweit: Der Girls Day 2025 findet statt. Seit vielen Jahren beteiligt sich das Polizeipräsidium Westpfalz am bundesweiten Mädchen-Zukunftstag. Auch in diesem Jahr haben unsere Beamtinnen und Beamten wieder ein spannendes Programm zusammengestellt. Hier können interessierte Mädchen Einblicke in die Tätigkeit der Schutzpolizei und der Kriminalpolizei erhalten. Innerhalb des Präsidiums bieten die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1, die Polizeiinspektion Lauterecken, die Polizeiinspektion Pirmasens und die Polizeiinspektion Zweibrücken Veranstaltungen an. Anmelden kann man sich über die Internetseite https://www.girls-day.de/Radar. Über die folgenden Links kommt man direkt zur Anmeldung bei der jeweiligen Polizeiinspektion:

Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 https://s.rlp.de/EjsnIdy

Polizeiinspektion Lauterecken https://s.rlp.de/j2Tnl5q

Polizeiinspektion Pirmasens https://s.rlp.de/sLzU5nq

Polizeiinspektion Zweibrücken https://s.rlp.de/vLgTioE

Schnell sein lohnt sich, denn die Anzahl der Plätze pro Dienststelle ist begrenzt. |elz

