Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei stellt Reifendiebe - 2502098

Bild-Infos

Download

Langenfeld (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am Montagabend, 24. Februar 2025, zwei Reifendiebe stellen konnte, die zuvor von einer Werkstatt in Langenfeld Altreifen gestohlen hatten.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 18 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie zwei Männer auf dem Hinterhof einer Werkstatt an der Kronprinzstraße mehrere Reifen in einen Ford Transit luden. Anschließend entfernte sich das Duo in seinem Transporter. Der Zeuge verfolgte die Diebe und alarmierte die Polizei, die den Ford Transit mit bulgarischen Kennzeichen auf der Fabriciusstraße stellen konnte.

Die 39 und 41 Jahre alten Männer mit bulgarischer Nationalität hatten insgesamt 14 Altreifen im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und brachten die Männer für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen zur Polizeiwache Langenfeld.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell