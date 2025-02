Polizei Mettmann

POL-ME: Ermittlungserfolg für EK-Turbo: Polizei fasst 16-jährige Tatverdächtige nach mehreren Autodiebstählen -2502093

Velbert/Wülfrath (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Wuppertal und der Kreispolizeibehörde Mettmann

Am Sonntag, 9. Februar 2025, hat die Polizei im Kreis Mettmann nach intensiven Ermittlungen der dort eingerichteten "Ermittlungskommission (EK) Turbo" zwei 16 Jahre alte Deutsche aus Velbert und Wülfrath festgenommen.

Den dringend Tatverdächtigen wird vorgeworfen, in den vergangenen Wochen und Monaten insgesamt mehr als 70 Straftaten verübt zu haben - darunter Autodiebstähle, Geschäftseinbrüche und Raubdelikte sowie diverse Verkehrsstraftaten.

Konkret zur Last gelegt wird den beiden Jugendlichen unter anderem, dass sie sich über eine Verkaufsplattform im Internet als potenzielle Käufer hochmotorisierter Fahrzeuge ausgegeben haben. Mit den Verkäufern sollen sie dann in den Abendstunden Besichtigungstermine vereinbart haben. Im Rahmen dieser Besichtigungstermine sollen die beiden 16-Jährigen dann die zum Verkauf stehenden Autos entwendet haben. Anschließend sollen sie mit überhöhter Geschwindigkeit geflüchtet sein und die Fahrzeuge zur Begehung von Einbruchsdiebstählen genutzt haben.

Ferner wird dem Duo vorgeworfen, mit den entwendeten Autos illegale Kraftfahrzeugrennen durchgeführt und weitere Verkehrsstraftaten begangen zu haben. Bei zwei Raubdelikten sollen sie auch eine Schreckschusspistole verwendet haben. Die Straftaten wurden sowohl in Velbert und Wülfrath, aber auch in anderen Städten in Nordrhein-Westfalen verübt.

Nach intensiven Ermittlungen durch die EK-Turbo hatte die sachleitende Staatsanwaltschaft Wuppertal Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse beantragt, die durch das zuständige Amtsgericht Wuppertal erlassen wurden. Unter Einbindung von Spezialeinsatzkräften wurde dann am Samstagabend (8. Februar 2025) der Haftbefehl bei einem der Tatverdächtigen in Velbert vollstreckt.

Der zweite Tatverdächtige konnte an seiner Wohnung in Wülfrath zunächst nicht angetroffen werden. Er wurde während der laufenden Wohnungsdurchsuchung in unmittelbarer Nähe zu seiner Wohnanschrift in einem entwendeten Audi A7 festgestellt.

Bei Erblicken der Polizeikräfte flüchtete der Tatverdächtige mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit über die Autobahn in Richtung Niederlande. Trotz Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers konnte die Polizei den Jugendlichen zunächst nicht mehr antreffen. In Begleitung eines Anwalts stellte sich der Tatverdächtige jedoch am Sonntag, 9. Februar 2025, der Polizei.

Die beiden Tatverdächtigen wurden inzwischen einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

