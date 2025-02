Polizei Mettmann

POL-ME: Gleich drei Einbrüche in Bäckereien - 2502094

Langenfeld / Monheim am Rhein (ots)

In der Zeit vom 22. Februar 2025 bis zum 24. Februar 2025 brachen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter in zwei Bäckereien in Langenfeld sowie in eine Bäckerei in Monheim am Rhein ein und entwendeten Bargeld. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

In der Nacht auf Sonntag, 23. Februar 2025, wurde gegen 2:35 Uhr ein Zeuge auf eine geöffnete Eingangstür einer Bäckerei an der Kaiserstraße 13 aufmerksam und alarmierte folgerichtig die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten stellten fest, dass unbekannte Täterinnen oder Täter die Glasschiebetür gewaltsam geöffnet hatten und in die Verkaufsräume eingedrungen waren. Der oder die Einbrecher durchsuchten den Geschäfts- sowie den Büroraum nach Wertgegenständen und entwendeten aus der Kasse sowie aus einem Möbeltresor eine geringe Summe Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

In gleicher Tatbegehung drangen ebenfalls in der Nacht auf Sonntag, 23. Februar 2025, unbekannte Täterinnen oder Täter in eine weitere Bäckerei an der Kaiserstraße (in Höhe der Hausnummer 33) ein. Eine Mitarbeiterin, die die Geschäftsräume gegen 5:30 Uhr betrat, bemerkte den Einbruchdiebstahl. Alarmierte Einsatzkräfte stellten im Rahmen der Ermittlungen fest, dass aus einem Möbeltresor Bargeld entwendet worden war. Der Beuteschaden wird auf einen geringen vierstelligen Betrag geschätzt, der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

In der Nacht auf Montag, 24. Februar 2025, wurden die Einsatzkräfte der Polizei gegen 3:10 Uhr alarmiert, nachdem Unbekannte in die Geschäftsräume einer Bäckereifiliale am Lerchenweg eingedrungen waren. Bei ihrem Eintreffen stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass der oder die Einbrecher durch ein Fenster in die Verkaufsräume gelangt waren und eine geringe Menge Münzgeld entwendet hatten. Unerkannt waren sie anschließend in unbekannte Richtung geflohen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere hundert Euro.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten in allen drei Fällen ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei in Langenfeld, 02173 288-6310, sowie die Polizei in Monheim am Rhein, 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell