Polizei Mettmann

POL-ME: Handtaschenraub - die Polizei ermittelt - 2502090

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Sonntagnachmittag, 23. Februar 2025, hat ein bislang noch unbekannter Täter einer 83-Jährigen auf einem Friedhof in Mettmann die Handtasche geraubt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 15:30 Uhr hielt sich eine 83-Jährige auf dem Friedhof an der Goethestraße auf, als ihr von einem Unbekannten die Handtasche gewaltsam entrissen wurde. Der Mann flüchtete zu Fuß mit seiner Tatbeute und verließ den Friedhof in Richtung Borner Weg. Eine aufmerksame Zeugin folgte dem Räuber bis zu einem angrenzenden Park an der Dresdner Straße, wo er sich in unbekannte Richtung entfernte.

Alarmierte Einsatzkräfte konnten den Täter trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen. Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Der Räuber kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß - circa 20 Jahre alt - südosteuropäisches Erscheinungsbild - kurze dunkle lockige Haare - bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke

Hinweise zum Tatgeschehen sowie zur Identität des flüchtigen Räubers nimmt die Polizei Mettmann, 02104 982-6250, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell