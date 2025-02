Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Autos vollständig ausgebrannt - die Polizei ermittelt - 2502088

Monheim am Rhein (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 23. Februar 2025, wurden zwei Autos sowie drei Müllcontainer in Monheim am Rhein durch einen Brand stark beschädigt. Die Polizei ermittet wegen Brandstiftung und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 00:25 Uhr alarmierten aufmerksame Anwohner der Plötzenseer Straße 21 die Feuerwehr sowie die Polizei, nachdem sie durch einen lauten Knall auf einen Brandausbruch auf einem gegenüberliegenden Parkplatz aufmerksam geworden waren. Ein Opel Astra, der augenscheinlich durch einen Sprengkörper in Brand gesetzt worden war, brannte bei Eintreffen der Einsatzkräfte in voller Ausdehnung.

Zeitnah griffen die Flammen auf rechtsseitig aufgestellte Müllcontainer sowie auf einen linksseitig des Opel Astras abgestellten BMW X1 über. Trotz eines schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte der Feuerwehr der Stadt Monheim konnte nicht verhindert werden, dass sowohl die drei Müllcontainer als auch der Opel Astra sowie der BMW vollständig durch das Feuer zerstört wurden.

Ein Audi A6, der neben dem BMW abgestellt war, wurde durch die Hitze leicht beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf mindestens 31.000 Euro.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach einem circa 25-30 Jahre alten Mann, der vor dem Brandausbruch an dem Opel Astra beobachtet worden war, verlief ergebnislos. Der Mann soll circa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß sein und eine schwarze Jogginghose sowie eine blau-schwarze Jacke mit Kapuze getragen haben.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Hinweise zum Brandausbruch sowie zur Identität des vor Ort beobachteten Mann nimmt die Polizei Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

