Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Pkw kommt von der Straße ab

21-Jährige schwerverletzt

Weeze (ots)

Am Montag (9. Dezember 2024) kam es gegen 22:00 Uhr auf der Klever Straße (B9) zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Frau aus Krefeld befuhr mit einem roten Toyota Aygo, in welchem sich auch noch zwei weitere Personen (16 bzw. 17 Jahre alt) aus Weeze befanden, die Klever Straße in Fahrtrichtung Weeze. Nach Aussage der Unfallbeteiligten habe auf Höhe des Kieswerks, ein Reh die Fahrbahn betreten, woraufhin die Fahrerin eine Kollision vermeiden wollte und nach links auswich. Dabei verlor die 21-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug, welches mit Beschädigungen im Frontbereich, im Straßengraben zum stehen kam. Während die Frau aus Krefeld schwer verletzt wurde und in ein örtliches Krankenhaus verbracht wurde, zogen sich die beiden männlichen Personen leichte Verletzungen zu. (pp)

