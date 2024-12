Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Gemeinsame Pressemitteilung der KPB Viersen und der KPB Kleve - Rheurdt/Kempen-Tönisberg: Autofahrer fährt 24 Leitpfosten um und flüchtet

Kreis Viersen / Kreis Kleve (ots)

Zwischen Freitagabend (6. Dezember 2024) und Sonntagmorgen (8. Dezember 2024), 10:00 Uhr hat ein Autofahrer oder eine Autofahrerin an der Straße Lind und in der Verlängerung auf der Schaephuysener Straße in Kempen-Tönisberg auf einer Strecke von etwa drei Kilometern insgesamt 24 Leitpfosten am Straßenrand umgefahren und dann den Ort des Geschehens verlassen.

Die Kreispolizeibehörde Viersen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen an der genannten Straße in diesem Zeitraum. Die Einsatzkräfte fanden bei der Aufnahme ein Fahrzeugteil. Ob das in Zusammenhang mit der Tat steht, ist noch nicht abschließend geklärt. Es wäre jedoch möglich, dass das betroffene Auto eine Beschädigung am Frontstoßfänger aufweist.

Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin nimmt die Polizei in Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell