POL-ME: 16-jähriger von Duo beraubt - die Polizei ermittelt - 2502089

Monheim am Rhein (ots)

Am Samstagmittag, 22. Februar 2025, raubte ein Duo an einer Bushaltestelle in Monheim-Baumberg von einem 16-Jährigen einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 13:45 Uhr hielt sich ein 16-Jähriger an der Bushaltestelle "Siedlerstraße" an der Wiener-Neustädter-Straße auf, als er von einem Duo angesprochen wurde. Die jungen Männer forderten die Herausgabe des Rucksacks des 16-Jährigen. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, zeigte einer der Täter hierzu eine Waffe, die er im Hosenbund trug.

Das Duo entwendete einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag aus dem Rucksack und floh anschließend zu Fuß in Richtung Benrather Straße. Der 16-Jährige alarmierte folgerichtig die Polizei, die die Täter trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen konnte.

Die circa 20 Jahre alten Räuber sollen beide von schlanker Statur und circa 1,85 Meter groß sein. Sie hatten auffallend gelbe Zähne und ein westeuropäisches Erscheinungsbild. Einer der Täter trug eine dunkle Jeans und eine schwarze glänzende Winterjacke. Der andere trug einen dunklen Kapuzenpullover und eine dunkle Jogginghose mit weißen Streifen sowie weißen Turnschuhen.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, in Verbindung zu setzen.

