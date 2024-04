Hauptzollamt Rosenheim

HZA-RO: Tag der Ausbildung beim Hauptzollamt Rosenheim

Zöllnerinnen und Zöllner werben mit Live-Interviews, Artenschutzausstellung, Mitmachspielen, Vorführungen und Vorträgen für eine Ausbildung beim Zoll

Rosenheim, Bad Reichenhall, Traunstein, Altötting, Mühldorf am Inn, Ebersberg, Miesbach, Bad Tölz, Garmisch-Partenkirchen, Weilheim, Landsberg am Lech, Starnberg (ots)

Der diesjährige Tag der Ausbildung beim Hauptzollamt Rosenheim findet am kommenden Samstag, 20.04.2024 von 10:00 bis circa 13:00 Uhr statt. Willkommen sind alle, die sich für den Zoll interessieren und sich über die Aufgaben des Zolls und die Ausbildung beim Hauptzollamt Rosenheim informieren möchten. Einer Voranmeldung bedarf es nicht. Auf dem Gelände und im Gebäude des Hauptzollamts Rosenheim in der Münchener Str. 51, 83022 Rosenheim freuen sich Zöllnerinnen und Zöllner aus den verschiedensten Arbeits- und Zuständigkeitsbereichen des Hauptzollamts darauf, ihr vielfältiges Programm zu präsentieren und viele interessante Gespräche zu führen. An themenbezogenen Ständen informieren sie über die Arbeit aus ihrem eigenen Arbeitsbereich und bieten die Möglichkeit zum selbst Ausprobieren und Mitmachen.

Besonders erwähnenswert ist die speziell für den Tag der Ausbildung vorgesehene Artenschutzausstellung im Foyer. Neben einem Ganzpräparat eines Gepards und der gigantischen Säge eines Sägerochens dürfen sich die Besucherinnen und Besucher von ausgesprochen seltenen vom Zoll beschlagnahmten Exponaten in Erstaunen versetzen lassen.

Außerdem haben sich dieses Mal zwei Zöllner für ein Live-Interview mit der Pressesprecherin des Hauptzollamts bereit erklärt. Bei beiden liegt die Ausbildung noch nicht lange zurück und sie werden zu ihren Eindrücken und Erfahrungen Rede und Antwort stehen. Die Live-Interviews finden jeweils um 10:50 Uhr und 11:40 Uhr mit anschließenden Fragerunden statt.

In verschiedenen Erklär-Kinofilmen demonstriert das Hauptzollamt die vielfältigen Aufgaben des Zolls. Anschließend besteht die Möglichkeit Fragen zu stellen.

Für alle, die sich im Detail für eine Ausbildung beim Zoll interessieren, gibt es von 12:10 Uhr bis 12:40 Uhr eine Präsentation seitens der Ausbildungsleitung des Hauptzollamts.

Hundevorführungen und Einsatzübungen gleich zu Beginn nach der Begrüßung und um 12:00 Uhr runden das Programm ab.

Einlass ist ab 09:45 Uhr am Haupttor.

Zusatzinformation:

Die Bundeszollverwaltung bildet in einer zweijährigen Ausbildung zum "Mittleren nichttechnischen Zolldienst" aus. Das Duale Studium "Gehobener nichttechnischer Zolldienst" dauert drei Jahre. Die Praktika werden dabei im Hauptzollamtsbezirk, die theoretische Ausbildung an überregionalen Bildungszentren und das Duale Studium an der Hochschule des Bundes am Bildungs- und Wissenschaftszentrum (BWZ) in Münster (Nordrhein-Westfalen) absolviert. Bewerbungsschluss für den Einstellungstermin 01.09.2025 sowohl für den mittleren also auch den gehobenen Dienst ist der 15.10.2024.

Weitere Informationen zur Ausbildung in der Bundesfinanzverwaltung finden Sie unter www.zoll.de unter "Der Zoll", Beruf und Karriere und unter www.zoll-karriere.de.

Ablauf des Tags der Ausbildung im Überblick:

10:00 Uhr: Begrüßung, anschließend Zollhund und Einsatzübung

10:30 Uhr: Erklär-Kino mit Fragerunde

10:50 Uhr: Live-Interview mittlerer Dienst

11:15 Uhr: Erklär-Kino mit Fragerunde

11:40 Uhr: Live-Interview gehobener Dienst

12:00 Uhr: Hundevorführung und Einsatzübung

12:10 - 12:40 Uhr: Vorträge und Fragerunde zur Ausbildung

12:50 Uhr Verabschiedung

Im Anschluss besteht noch Gelegenheit für Gespräche.

