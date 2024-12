POL-FR: Lauchringen: Auffahrunfall auf der Autobahn 98

Freiburg (ots) - Der Polizeiposten Denzlingen ermittelt nach einer Unfallflucht, die sich am Freitag, 13.12.2024, um 8:10 Uhr in Denzlingen, am Zebrastreifen bei der Haltestelle Heidach, auf der Elzstraße ereignet hat. Eine 24-jährige Autofahrerin übersah eine Fußgängerin, die auf dem Zebrastreifen die Straße überqueren wollte. Die Autofahrerin hielt nicht sofort nach dem Unfall an. Die 47-jährige Fußgängerin ...

