POL-FR: Freiburg: Tatverdächtiger nach versuchtem Raub auf Stadtbahnbrücke in Haft

Nach einem versuchten Raub auf der Stadtbahnbrücke in Freiburg in der Nacht auf Sonntag, 15.12.2024, hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen.

Die drei Beschuldigten stehen in Verdacht, gegen 0.15 Uhr einem 24-jährigen Passanten das Smartphone aus der Jackentasche entwendet zu haben. Als der Geschädigte den Diebstahl bemerkte, habe er die Männer zur Rede gestellt. Kurz darauf gelang es ihm zunächst, sein Smartphone zurückzuerlangen, anschließend sei er jedoch durch die drei Personen angegriffen worden.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurde der 24-Jährige im Gesicht verletzt. Dennoch gelang es ihm, bis zum Eintreffen einer Polizeistreife einen der Tatverdächtigen festzuhalten, sodass dieser vorläufig festgenommen wurde. Wenig später konnten im Rahmen der Fahndung auch die zwei weiteren Tatverdächtigen vorläufig festgenommen werden.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um drei Männer im Alter von 24, 29 und 31 Jahren, alle drei Personen haben die marokkanische Staatsangehörigkeit.

Der dringend tatverdächtige Beschuldigte im Alter von 24 Jahren befindet sich mittlerweile auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg in Untersuchungshaft. Er ist in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

