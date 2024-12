POL-FR: Stühlingen: Einbruch in Arztpraxis

Freiburg (ots) - Vermutlich in der Nacht von Montag, 16.12.2024 auf Dienstag, 17.12.2024, wurde von einer unbekannten Täterschaft ein Bürocontainer eines Autohauses aufgebrochen. Der Bürocontainer steht unmittelbar neben einer Autowerkstatt in der Gewerbestraße in Haltingen. Aus einer Geldkassette wurde Bargeld entwendet. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel ...

