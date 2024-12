POL-FR: Ihringen: Mann wird bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Freiburg (ots) - Am Montag, 16.12.2024, gegen 14:25 Uhr, ist in der Bahnhofstraße in Grießen ein geparktes Auto durch einen unbekannten Beteiligten angefahren worden. Die Fahrerin eines Volvo Kombi, Farbe schwarz, stellte ihr Fahrzeug im Bereich des Bahnhofes in Grießen in der Bahnhofstraße ab. Hierbei wurde ihr Pkw mutmaßlich beim Ein-oder Ausparken von einem ...

mehr