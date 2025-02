Polizei Mettmann

POL-ME: Unfall mit Motorradfahrerin: 20-Jährige wird schwer verletzt - 2502091

Hilden (ots)

Am Sonntagmittag, 23. Februar 2025, kam es in Hilden zu einem Unfall zwischen einer Autofahrerin und einer Motorradfahrerin, die schwer verletzt wurde.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 14:30 Uhr fuhr eine 71 Jahre alte Haanerin mit ihrem BMW X1 über die Hofstraße in Richtung Humboldtstraße. In Höhe der Hausnummer 79 beabsichtigte sie, links in eine Garageneinfahrt einzubiegen. In dem Moment kollidierte sie aus noch ungeklärten Gründen mit einer 20-jährigen Hildenerin, die ihr mit ihrer Honda CBF 600 entgegenkam.

Die Motorradfahrerin stürzte und wurde unter dem BMW eingeklemmt. Sie wurde von Einsatzkräften der Hildener Feuerwehr befreit und von Rettungskräften schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs eingeleitet. Die Einsatzkräfte sperrten die Hofstraße zur Unfallaufnahme und schätzen den Schaden der zwei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge auf circa 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell