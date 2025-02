POL-ME: Lkw-Auflieger entwendet: Polizei ermittelt - 2502095

Polizei Mettmann

Am Sonntag, 23. Februar 2025, wurde ein Lkw-Auflieger der Marke Schmitz Cargobull von einem Firmengelände an der Karl-Benz-Straße in Langenfeld entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Sonntag, 23. Februar 2025, wurde der Auflieger gegen 0:15 Uhr an einer Laderampe auf dem Firmengelände abgestellt. Am selben Tag wurde gegen 18:30 Uhr der Diebstahl des Fahrzeugs festgestellt und die Polizei alarmiert, die sofort eine Fahndung einleitete.

Erste Such- und Ermittlungsmaßnahmen nach dem schwarzen Auflieger mit Düsseldorfer Kennzeichen (D) der Marke Schmitz Cargobull führten leider zu keinem positiven Ergebnis. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und der Auflieger zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Der Wert des Fahrzeugs, der mit Kupferkabeln beladen war, wird auf 160.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sowie Angaben zum aktuellen Standort des gesuchten Aufliegers nimmt die Polizei Langenfeld unter 02173 288-6310 jederzeit entgegen.

