POL-AK NI: Modernes Polizeistudium - Polizeiakademie Niedersachsen eröffnet neue Raumschießanlage am Studienort Hann. Münden

Hann. Münden (ots)

Im April vergangenen Jahres feierte die Polizeiakademie Niedersachsen (PA NI) gemeinsam mit dem Staatlichen Baumanagement Südniedersachsen Richtfest. Heute, am 17.02.2025, in weniger als einem Jahr Bauzeit, wurde die neue hochmoderne Raumschießanlage am Studienort Hann. Münden der PA NI mit der Demonstration eines Schießtrainings feierlich übergeben.

Mit Blick auf die täglichen Herausforderungen der Polizeikräfte sowie der stetig komplexer werdenden Sicherheitslage unterstrich der Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen, Carsten Rose, in seiner Begrüßung die große Bedeutung der neuen Trainingsstätte: "Nicht nur unsere Studierenden, sondern auch die Teilnehmenden der hier konzentrierten Fortbildung werden von der modernen Technik profitieren und ihre Kompetenzen auffrischen und vertiefen können. Diese neue Anlage erlaubt es uns, in einer sicheren Umgebung für den Ernstfall - nämlich die Nutzung der Schusswaffe im Einsatz - hervorragend trainieren zu können. Natürlich versuchen wir Einsatzlagen so zu bewältigen, dass es nie zu diesem Ernstfall kommt, aber Einsatzbereitschaft bedeutet eben auch sicheres Beherrschen des Handwerkszeugs und das ist in diesem Fall der Umgang mit Waffen beim scharfen Schuss."

Polizistinnen und Polizisten müssen unter Zeitdruck handeln, in unübersichtlichen Situationen die richtigen Entscheidungen treffen und im Ernstfall das Leben anderer oder ihr eigenes schützen. Dabei ist es entscheidend, dass sie nicht nur die technischen Fertigkeiten im Umgang mit der Schusswaffe beherrschen, sondern auch wissen, wann und wie sie deeskalierend wirken können, wann ein Einsatz der Schusswaffe erforderlich ist - und vor allem, wann nicht.

Genau dafür wurde diese Raumschießanlage konzipiert. Die innovative Simulationstechnik ermöglicht es, unterschiedliche Einsatzszenarien realitätsnah zu trainieren. Denn die Realität auf der Straße ist weit entfernt von statischen Zielscheiben - sie ist oftmals sehr dynamisch, unvorhersehbar und nicht selten hochriskant. Die Trainings verbessern nicht nur die Schießfertigkeiten, sondern schärfen auch das taktische Vorgehen und die Deeskalationsfähigkeit der Polizistinnen und Polizisten. Hierzu ist die neue Raumschießanlage bestens geeignet. "Dass wir nach so kurzer Planungs- und Bauzeit heute die Anlage übernehmen können, ist Erfolg eines großen Kraftaktes, zeigt die Professionalität im Zusammenspiel aller Beteiligten und sicher nicht selbstverständlich", so Rose.

Der Neubau ersetzt die bisherige Anlage, die den aktuellen technischen Anforderungen nicht mehr gerecht wird. "Mit dem Neubau der Raumschießanlage haben wir eine moderne Ausbildungsumgebung geschaffen, die höchsten technischen und sicherheitsspezifischen Anforderungen entspricht", sagte Marcus Rogge, Leiter des Staatlichen Baumanagements Südniedersachsen. "Eine Sanierung der alten Anlage wäre weder wirtschaftlich noch technisch sinnvoll gewesen."

Herzstück des zweigeschossigen Neubaus ist die rund 165 m² große Schießhalle mit Schützenstand, Bildwand und Geschossfang. Ergänzt wird die Anlage durch eine Schleuse, einen Waffenreinigungsraum, ein Foyer sowie einen Seminarraum. Um den besonderen Anforderungen an die Luftqualität bei Schießübungen gerecht zu werden, wurde durch das Staatliche Baumanagement Südniedersachsen im Obergeschoss eine leistungsfähige Lüftungstechnik installiert. Auch Nachhaltigkeitsaspekte wurden berücksichtigt: Teile der Dachflächen sind für eine spätere Photovoltaikanlage und Dachbegrünung vorbereitet. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund sechs Millionen Euro.

Die Polizeiakademie Niedersachsen steht für Qualität, Innovation und Praxisnähe, was die neue Raumschießanlage am Studienort Hann. Münden unterstreicht. Dafür und für die sehr gute Zusammenarbeit bedankte sich Direktor Carsten Rose ausdrücklich beim Leiter des Staatlichen Baumanagements Südniedersachsen, Marcus Rogge, dem gesamten dahinterstehenden Projektteam sowie den beteiligten Unternehmen, ohne die diese hochmoderne Anlage nicht realisierbar gewesen wäre.

