Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: Mit Musik und Lyrik ins Jahr 2025

Neujahrskonzert am Studienort Hann. Münden der Polizeiakademie Niedersachsen

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Hann. Münden (ots)

Mit einem inspirierenden Abend voller Musik, Lyrik und Begegnungen startete die Polizeiakademie Niedersachsen am Studienort Hann. Münden in das Jahr 2025. Das Neujahrskonzert am Donnerstag, 23. Januar, bot ein vielseitiges Programm, das Studierende, Akademiepersonal und Gäste gleichermaßen begeisterte.

Neben der stellvertretenden Bürgermeisterin von Hann. Münden, Angelika Deutsch, durfte die Polizeiakademie Niedersachsen unter anderem den Leiter des Polizeikommissariats Hann. Münden, Andreas Momberg, die stellvertretende Abteilungsführerin der Bundespolizeiabteilung Duderstadt, Chantal Haarmann, die THW-Ortsbeauftragte Kathrin Senger und Ariane David vom Logistikzentrum Niedersachsen begrüßen.

Die stellvertretende Direktorin der Polizeiakademie Niedersachsen, Andrea Marquardt, eröffnete die Veranstaltung, indem sie den starken regionalen Zusammenhalt und die verlässlichen Partnerschaften hervorhob: "Hier in Hann. Münden und der Region stehen Stadtverwaltung, Polizei, Feuerwehr, THW, Kirchen, Vereine und andere gesellschaftliche Akteure Schulter an Schulter, wie Ihre Anwesenheit, liebe Gäste, unterstreicht - eine Basis, die es uns ermöglicht, gemeinsam zu wachsen, zukunftsfähig zu bleiben und Herausforderungen zu bewältigen."

Das renommierte Klarinettentrio des Polizeiorchesters Niedersachsen setzte mit seinem beeindruckenden Spiel den musikalischen Höhepunkt des Abends. Mit Stücken wie Misty von Erroll Garner, The Days of No Return aus Porco Rosso und der Barbier von Sevilla - Overtüre für Klavier zu sechs Händen, zogen die Musikerin und Musiker das Publikum in ihren Bann. Ein weiterer Glanzpunkt war die Lesung von Polizeihauptkommissar Thore Thomaszik. Mit einem Mix aus poetischen Rückblicken auf das vergangene Jahr, einem optimistischen Ausblick auf 2025 und Gedichten, die den Menschen hinter der Uniform in den Fokus rückten, verlieh er dem Abend eine ganz persönliche Note.

Das Konzert bot auch Gelegenheit zum Austausch und zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls. Studierende, Mitarbeitende und Gäste nutzten den Abend, um in entspannter Atmosphäre ins Gespräch zu kommen und die Verbundenheit innerhalb der Akademie, der Stadt Hann. Münden und der gesamten Region zu vertiefen.

Abschließend bedankte sich Andrea Marquardt bei allen Mitwirkenden für den gelungenen Auftakt für das Jahr 2025: "Mein besonderer Dank gilt dem Klarinettentrio des Polizeiorchesters Niedersachsen für die wundervolle musikalische Begleitung und Polizeihauptkommissar Thore Thomaszik für seine inspirierende Lesung. Dieser Abend hat eindrucksvoll gezeigt, wie Kultur und Gemeinschaft unser Jahr auf besondere Weise bereichern können."

Original-Content von: Polizeiakademie Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell