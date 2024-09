Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots)

In der Zeit vom 25.09.2024, 19:30 Uhr bis 26.09.2024, 09:00 Uhr wurde der auf dem Parkplatz vor der Mörfelder Straße 19 geparkte Honda Jazz in silber beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein unbekannter Fahrzeugführer gegen den parkenden PKW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,00 EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Kelsterbach unter 06107/7198-0.

