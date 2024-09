Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: Dirk Fornoff ist der neue Polizeivizepräsident im Polizeipräsidium Südhessen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Südhessen (ots)

Das Polizeipräsidium Südhessen hat mit Dirk Fornoff einen neuen Polizeivizepräsidenten. Der 52-Jährige folgt auf Rudi Heimann, der im Januar 2024 zum Hessischen Landeskriminalamt wechselte. Heute (26.9.) überreichte Landespolizeipräsident Robert Schäfer offiziell dem neuen Polizeivizepräsidenten die Beauftragung.

"Es freut mich sehr, heute die Beauftragung an Polizeivizepräsident Dirk Fornoff zu überreichen. Seine langjährige Erfahrung und sein Engagement sind eine große Bereicherung für die hessische Polizei. Ich wünsche ihm alles Gute und viel Erfolg in seiner neuen Verantwortung", sagte Landespolizeipräsident Robert Schäfer.

Polizeipräsident Björn Gutzeit begrüßte im Rahmen einer kleinen Feierstunde die Gäste und zeigte sich sichtlich erfreut: "Mit Dirk Fornoff bekommen wir einen Vizepräsidenten, der nicht nur über umfangreiches Fachwissen verfügt, sondern auch durch seine menschliche offene Art besticht. Seine Führungskompetenz wird unsere Behörde, die ihm schon lange vertraut ist, entscheidend stärken. Ich gratuliere ihm herzlich und freue mich auf die nun noch engere Zusammenarbeit."

Erfreut über seine neue Funktion betont Dirk Fornoff: "Auch in der Behördenleitung ist für mich der offene und ehrliche Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen auf Augenhöhe ein essenzieller Bestandteil für gute Arbeit. Gemeinsam werden wir weiter an einer transparenten und bürgernahen Polizei arbeiten, die den Bedürfnissen der Gemeinschaft gerecht wird."

Zur Person:

Der neue Polizeivizepräsident kehrte bereits im Oktober 2023 nach rund 20 Jahren zum Polizeipräsidium Südhessen zurück, wo seine Karriere als Schutzmann begann. Bis zu seinem Wechsel in die Behördenleitung am heutigen Tag war Dirk Fornoff Leiter der Abteilung Einsatz. Bereits als junger Polizist war der gebürtige Odenwälder in Südhessen auf Streife und sorgte für Sicherheit, bevor er im Rahmen seiner Karriere unterschiedliche Funktionen bei der hessischen Polizei, insbesondere bei den Polizeipräsidien Frankfurt und Südosthessen, innehatte. Schwerpunkte waren dabei der Bereich der Spezialeinheiten und die Tätigkeit als Einsatzleiter in Sonderlagen.

Der 52-Jährige hat zwei erwachsene Töchter. Dirk Fornoff ist ein leidenschaftlicher Fußballer, der seine Freizeit häufig auf dem Fußballplatz verbringt und dort seine Begeisterung für den Sport auslebt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell