Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: Führung im Wandel: Digitale Transformation - Impulse von Michael Groß für die Polizeiarbeit im Fokus der Tagungsreihe an der Polizeiakademie

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Nienburg (ots)

30.01.2025 - Zum bereits fünften Mal versammelten sich knapp 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Führungskräfte zur Tagungsreihe "Führung im Wandel" an der Polizeiakademie Niedersachsen. In diesem Jahr stand das Thema der digitalen Transformation im Mittelpunkt, ein Aspekt, der in der heutigen Zeit von zunehmend entscheidender Bedeutung ist.

Der Referent Hon. Prof. Dr. Michael Groß, ehemaliger Spitzensportler und erfolgreicher Unternehmensberater, rundete die Tagung mit seinem Vortrag "Lust am Machtverlust" ab. Groß, der als einer der erfolgreichsten Schwimmsportler Deutschlands gilt und zahlreiche Titel bei Olympischen Spielen sowie Welt- und Europameisterschaften gewonnen hat, brachte seine Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Welt des Sports und der Unternehmensführung ein, um wertvolle Impulse für die Polizeiarbeit zu geben.

In seiner Eröffnungsrede betonte Direktor Carsten Rose: "In Zeiten rasanter Veränderungen und technischer Innovationen stehen wir vor der Herausforderung, die digitale Transformation nicht nur zu verstehen, sondern aktiv mitzugestalten." Er hob hervor, dass Technologien wie Künstliche Intelligenz und Big Data nicht nur neue Werkzeuge, sondern auch neue Denkweisen erforderten, um die Polizeiarbeit zukunftsfähig zu gestalten.

Die Tagung bietet eine Plattform für den Austausch über die notwendigen Kompetenzen, die Führungskräfte benötigen, um den Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden. "Wir sollten als Vorbilder fungieren und die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen", betonte Groß in seinem Vortrag und regte die Anwesenden an, eine Innovationskultur zu fördern, die es ermöglicht, flexibel auf neue Anforderungen zu reagieren.

Die Veranstaltung ist Teil eines Prozesses zur Steigerung der Fähigkeit der Polizei Niedersachsen zur Transformation in einer zunehmend digital geprägten Welt. Sie beinhaltete eine Podiumsdiskussion sowie mehrere Fachpanels, in denen renommierte Referentinnen und Referenten ihre Perspektiven zur digitalen Transformation in der Polizeiarbeit teilten. Themen wie Electronic-Governance, die Förderung von Entrepreneurship innerhalb der Polizei und die Rolle von Künstlicher Intelligenz in der Führung standen im Fokus. Dabei wurde immer wieder die wichtige Rolle von Führungskräften erkennbar, um die Fähigkeit in einer zunehmend digitalen Arbeitswelt vernetzt, bereichsübergreifend, ressourcenteilend und von Vertrauen geprägt arbeiten zu können.

"Es liegt an uns, den digitalen Wandel aktiv und erfolgreich zu gestalten. Nutzen wir die heutigen Erkenntnisse zur Weiterentwicklung", schloss Rose seinen Impuls und ermutigte die Teilnehmenden, die Herausforderungen der digitalen Transformation als Chance zu begreifen.

Original-Content von: Polizeiakademie Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell