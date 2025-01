Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Personenschaden

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern gegen 14.15 Uhr wollte ein 20-Jähriger mit seinem Pkw VW nach rechts in die Eisenacher Landstraße einbiegen. Dabei missachtete er offenbar das Verkehrszeichen 205 ("Vorfahrt gewähren") und kollidierte mit einem im Querverkehr befindlichen 52-jährigen E-Scooter-Fahrer. Dieser wurde beim Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (mla)

