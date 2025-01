Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallfahrt durch die Stadt

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Abend gegen 22.45 Uhr befuhr eine 50-Jährige mit ihrem Pkw Skoda die Ortslage Stadtilm. Sie befuhr zunächst die Kastanienallee in Richtung Kellergasse. Dort kollidierte sie mit einem Stein und setzte ihre Fahrt entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Markt fort. Wenig später befuhr sie erneut die Kellergasse und kollidierte mit einer Hoftür und einer Hausfassade. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1500 Euro. Anschließend entfernte sie sich pflichtwidrig vom Unfallort und fuhr weiter. Durch eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnte die Frau mit ihrem Skoda im Nahbereich festgestellt werden. Die Beamten stellten alkoholbedingte Ausfallerscheinungen fest. Es erfolgte die Blutentnahme in einem Krankenhaus. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt unterbunden. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. (mla)

