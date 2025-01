LPI-GTH: Rollerfahrer begeht mehrere Delikte

Gotha (ots) - In der Nacht vom 27.01.2025 auf den 28.01.2025 drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Keller in der Waltershäuser Straße ein. Sie entwendeten ein schwarzes Fahrrad der Marke "Kellys", Modell "Clea 90 43D" im Wert von 699 Euro. Zeugen werden gebeten, sich dem ID Gotha unter 03621-781124 mit Angabe der Bezugsnummer 0025441/2025 zu melden. (mla) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

