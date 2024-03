Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 30-Jähriger im beschleunigten Verfahren verurteilt

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Polizeibeamte nahmen am Montag in Karlsruhe einen 30 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest, der im Verdacht steht, mehrere Straftaten begangen zu haben, um sich so seinen Lebensunterhalt zu finanzieren.

Zunächst fiel der 30-Jährige einer Polizeistreife als beteiligter Fußgänger bei einem Beinahe-Verkehrsunfall am Waldhornplatz auf. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten mehrere Plomben mit Rauschgift auf. Da keine Haftgründe vorlagen, wurde er im weiteren Verlauf wieder auf freien Fuß gesetzt.

Noch am selben Nachmittag beobachtete ein Ladendetektiv eines Einkaufszentrums am Ettlinger-Tor-Platz, wie der 30-jährige Mann erneut in Erscheinung trat und Kleidung und Parfüm im Wert von etwa 500 Euro entwendete. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann kurz darauf fest.

Im Rahmen des sogenannten beschleunigten Verfahrens wurde der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe schon am Folgetag dem zuständigen Richter beim Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der den Mann zu einer mehrmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt hat.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Miriam Himmelsbach, Polizeipräsidium Karlsruhe

