LPI-GTH: Berauschter E-Scooter Fahrer gestoppt

Stützerbach - K56 (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern gegen 21.15 Uhr befuhr ein 36-Jähriger mit seinem Pkw VW die K56 von Großbreitenbach kommend in Richtung Ilmenau. In einer Linkskurve zwischen "Dreiherrenstein" und "Gabelbach" verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und verunfallte im Straßengraben. Dabei wurde seine 32-jährige Beifahrerin leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer blieb unverletzt. Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in ...

mehr