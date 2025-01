LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Eisenach (ots) - Heute Morgen gegen 06.15 Uhr befuhr ein 41-Jähriger mit einem Pkw Renault die L1016 aus Stregda kommend in Richtung Eisenach. An der Einmündung L1021 wollte der Mann nach links in Richtung Hötzelsroda abbiegen und missachtete dabei offenbar das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Er kollidierte mit einer entgegenkommenden 46-jährigen VW-Fahrerin, welche ihre Fahrt geradeaus fortsetzen wollte. Die Frau ...

