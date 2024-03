Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ostereieraktion an den Kindergärten Einladung für Pressevertreterinnen und Pressevertreter

Rhein-Kreis Neuss, Grevenbroich, Jüchen, Kaarst (ots)

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss führt gemeinsam mit der Verkehrswacht eine Ostereieraktion an Kindergärten durch, um den Verkehrsteilnehmern wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass dies besonders geschützte Bereiche sind und um auf die dortigen Gefahren hinzuweisen.

Was sich genau hinter der Ostereieraktion verbirgt, wird erst vor Ort verraten.

Die Aktionen finden jeweils in der Zeit von ca. 09.00 Uhr bis 10.45 Uhr statt.

Die geplanten "Ostereieraktionen" an den Kindergärten sind wie folgt geplant:

21.03.2024: Kindergarten in Holzbüttgen an der Alte Heerstraße 25.03.2024: Kindergarten in Kapellen an der Josef-Thienen-Straße 26.03.2024: Kindergarten in Otzenrath an der Bahnstraße 27.03.2024: Kindergarten in Wevelinghoven an der Poststraße

Alle Pressevertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, den Termin medial zu begleiten.

Um eine vorherige Anmeldung unter der Mailadresse pressestelle.neuss@polizei.nrw.de wird gebeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell