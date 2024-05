LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle- Zeugensuche

Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern Morgen befuhr eine 41-jährige Fahrerin eines Mini Cooper die Wachsenburgstraße in Ichtershausen und beabsichtigte im Kreuzungsbereich nach links in die Karl-Liebknecht-Straße einzufahren. Hierbei übersah die Frau offenbar eine entgegenkommende 36-jährige Fahrerin eines Skoda. Die beiden Verkehrsteilnehmer kollidierten, sodass der Skoda gegen einen am Straßenrand geparkten VW geschleudert wurde. Am Mini Cooper sowie am Skoda ...

