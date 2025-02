Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2502097

Langenfeld/Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Langenfeld ---

In der Zeit von Mittwoch, 19. Februar 2025, bis Donnerstag, 20. Februar 2025, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht am Kampweg in Langenfeld. Der Fahrer eines blauen Ford Focus parkte sein Auto am Mittwoch gegen 14:30 Uhr am Straßenrand. Als er am Donnerstag gegen 8:10 Uhr zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden am Heck fest. Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Am Sonntag, 23. Februar 2025, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an der Oskar-Erbslöh-Straße in Langenfeld. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete wie gegen 22:10 Uhr eine unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer eines grauen Mercedes einen am Straßenrand geparkten grauen BMW 3er touchierte. Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Dienstag, 18. Februar 2025, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Monheim am Rhein. Ein 82-jähriger Autofahrer touchierte in einer Tiefgarage an der Lindenstraße gegen 14 Uhr ein anderes Auto beim Einparken. Anschließend fuhr er zu einer Polizeiwache, konnte aber leider keine Angaben mehr zu dem beschädigten Auto machen. Der Sachschaden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

