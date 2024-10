Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betäubungsmittel per Post

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Mörsdorf: Ein Paketverteilerzentrum, ein Paket ohne Absender und Empfänger, das wirkt verdächtig. So festgestellt Donnerstag, kurz nach Mitternacht, in Mörsdorf. In Ermangelung eines Paketscheins wurde ein Paket automatisch aussortiert und in der Folge durch Mitarbeiter geprüft. Und das mit Recht. Im Inneren befanden sich knapp 2 kg Marihuana, ordnungsgemäß luftdicht verpackt. Das Betäubungsmittel wurde in der Folge durch die hinzugerufenen Beamte sichergestellt. Die Ermittlungen, sowohl zum Absender als auch zum Empfänger, wurden aufgenommen.

