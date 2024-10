LPI-J: Unbelehrbar?

Jena (ots) - Ein Besuch in einem Freizeitbad in der Rudolstädter Straße endete für einen 44-Jährigen am Mittwoch mit einer bösen Überraschung. Als er zu seinem Spind kam, stellte er Beschädigungen an diesem fest. Unbekannte hatte diesen gewaltsam geöffnet und aus der Geldbörse einen dreistelligen Bargeldbetrag entnommen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr