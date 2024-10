LPI-J: Einbruch zur Urlaubszeit

Jena (ots) - Ein lauter Knall kurz nach Mitternacht weckte am Donnerstag so manchen Bewohner in Winzerla. Mehrere Zeugen berichteten über eine Art Explosion an einem Trafohaus am Umspannwerk. Kurz danach schlugen blaue Flammen heraus. Diese Mitteilung setzte sowohl die Jenaer Polizei als auch Feuerwehr in Alarmbereitschaft. Aufgrund der Zeugenaussage war eine Sabotage zumindest wahrscheinlich. Vor Ort konnte die ...

mehr