POL-KR: 14-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Krefeld (ots)

Am Dienstag (2. Juli 2024) kam es auf der Keuzung von Luiter Weg und Papendyk um 16:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Die Autofahrerin befuhr den Luiter Weg in Richtung Norden, als sie im Kreuzungsbereich mit dem auf dem Papendyk fahrenden 14-Jährigen kollidierte. Die 22-Jährige und mehrere Zeugen leisteten umgehend Erste Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Der Krefelder wurde anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt, ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (126)

