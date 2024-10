Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unsanft aus dem Schlaf gerissen

Jena (ots)

Ein lauter Knall kurz nach Mitternacht weckte am Donnerstag so manchen Bewohner in Winzerla. Mehrere Zeugen berichteten über eine Art Explosion an einem Trafohaus am Umspannwerk. Kurz danach schlugen blaue Flammen heraus. Diese Mitteilung setzte sowohl die Jenaer Polizei als auch Feuerwehr in Alarmbereitschaft. Aufgrund der Zeugenaussage war eine Sabotage zumindest wahrscheinlich. Vor Ort konnte die Feuerwehr den Brand zügig löschen. Zur weiteren Klärung wurde ein Techniker hinzugerufen. Dieser konnte dann zeitnah Entwarnung geben. Eine Keramikspule, welche zum Schutz vor Überspannungen angebracht wurde, war geborsten. Nach Prüfung stellte sich heraus, dass eine Spannungsspitze im Bereich Dornburg-Camburg zu einer Überlastung eines Kabelendverschlusses führte. Dies führte zu einer explosionsartigen Reaktion. Für eine Fremdeinwirkung oder gar Sabotage gab es keine Hinweise. Auch kam es nicht zur Beeinträchtigung der Stromversorgung.

