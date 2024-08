Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unter Alkohol -und Drogeneinfluss Unfall verursacht

Mannheim (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr fuhr ein 21-jähriger Mazda-Fahrer mit seiner 20-jährigen Beifahrerin die Lange Rötterstraße entlang. Als er bei Grün die Friedrich-Ebert-Straße kreuzen wollte, um in Richtung Röntgenstraße zu fahren, kollidierte eine 33-jährige Kia-Fahrerin mit dem 21-Jährigen. Die Fahrerin des Kia befuhr die Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Mannheim-Käfertal und missachtete beim Einfahren in den Kreuzungsbereich das Rotlicht der Ampel. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt bei der 33-Jährigen Anhaltspunkte auf eine Drogen- bzw. Alkoholbeeinflussung fest. Die Tests ergaben, dass die Frau neben 1 Promille auch unter dem Einfluss von Amphetamin stand. Für die Blutabnahme musste sie mit auf das Revier, wo ihr außerdem der Führerschein abgenommen wurde. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte die 33-Jährige ihren Heimweg antreten.

