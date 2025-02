Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: versuchte Sachbeschädigung durch Brandlegung

Sachbeschädigung an Fenster

Suhl (ots)

Am 01.02.2025, gegen 06.00 Uhr entzünden unbekannte Täter Müll in einem Müllcontainer in der Juri-Gagarin-Str. in Suhl. Aufgrund der zeitnah vor Ort eintreffenden Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht werden, so dass kein Sachschaden an dem Müllcontainer entstand. Am gleichen Einsatzort beschädigten unbekannte Täter eine Fensterscheibe einer Wohnung zwischen dem 31.01.2025, 22.00 Uhr und dem 01.02.2025, 06.00 Uhr mit einem Stein. Der Sachschaden beträgt ca. 200,- Euro. Ob die beiden Straftaten im Zusammenhang stehen ist derzeit nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell