POL-PPMZ: Taschendiebstahl nach Geldspende

Mainz (ots)

Am 19.03.2025 wurde eine Mainzerin Opfer eines Taschendiebstahls, nachdem sie einem Straßenmusiker in der Stadthausstraße Geld gespendet hatte. Anschließend steckte sie das Portmonee in ihre Handtasche zurück, welche sich jedoch nicht gänzlich verschließen lässt. In einem Ladengeschäft, welches sie danach aufsuchte, bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse beim Bezahlvorgang an der Kasse. Bislang gibt es keine Hinweise auf den oder die Täter.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

