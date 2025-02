PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Auto zerkratzt und Luft abgelassen +++ Täter schlägt Scheibe von Café ein und flüchtet mit Bargeld +++ Stromkabel von Baustelle gestohlen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Auto zerkratzt und Luft abgelassen,

Steinbach (Taunus), Königsteiner Straße, Sonntag, 23.02.2025 19:00 Uhr bis Montag, 24.02.2025, 9:16 Uhr

(br)In der Nacht von Sonntag auf Montag beschädigten Unbekannte einen Audi und ließen die Luft aus den Reifen. Der PKW war auf einem Parkplatz in der Königsteiner Straße in Steinbach (Taunus) abgestellt, als es rundherum zerkratzt wurde. Noch dazu ließen die Täter die Luft aus den Reifen und entwendeten die Ventildeckel. Wer in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizeistation Oberursel unter der (06171) 6240-0 zu melden.

2. Täter schlägt Scheibe von Café ein und flüchtet mit Bargeld, Kronberg im Taunus, Berliner Platz, Sonntag, 23.02.2025, 23:50 Uhr

(br)Ein Unbekannter Täter drang am Sonntag, kurz vor Mitternacht, in ein Café in Kronberg ein und entwendete dort Bargeld. Hierzu schlug er um 23:50 Uhr mit einem Pflasterstein eine Seitentür aus Glas ein und gelangte so in den Verkaufsraum. Hier stahl er mehrere hundert Euro Bargeld und entkam. Der Täter wurde bei der Tat beobachtet. Er war bekleidet mit einem hellen Kapuzenpullover. Sein Gesicht war mit einem Schal oder einer Maske verdeckt. Die zuständige Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter (06174) 9266-0 entgegen.

3. Stromkabel von Baustelle gestohlen,

Oberursel, Zimmersmühlenweg, Freitag, 21.02.2025, 18 Uhr bis Samstag, 22.02.2025

(da) Am Wochenende waren Diebe auf einer Baustelle in Oberursel unterwegs. Zwischen Freitag- und Samstagabend verschafften sich die bislang unbekannten Täter Zutritt auf das Baustellengelände im Zimmersmühlenweg. Ihr Ziel waren Starkstromkabel, die sie auf einer Länge von 80 Metern aufluden und abtransportierten. Bisher sind noch keine Täterhinweise bekannt. Sollten Sie in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, nimmt diese die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell