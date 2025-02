PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mit Schreckschusspistole in die Luft geschossen +++ Schmuck bei Einbruch gestohlen +++ Mehrere Schmierereien an Tanzschule

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mit Schreckschusspistole in die Luft geschossen, Oberursel, Eppsteiner Straße, Montag, 24.02.2025, 01.10 Uhr

(da)In Oberursel hat am frühen Montagmorgen ein Mann nach einem Streit mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen. Gegen 1.10 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei zu einer Kneipe in der Eppsteiner Straße gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass es in der Bar zu einem Streit gekommen war, in dessen Folge der bislang unbekannte Mann aus der Bar verwiesen wurde. Vor der Tür habe er anschließend herumgebrüllt und mit einer Schreckschusswaffe mehrfach in die Luft geschossen. Entsprechende Patronenhülsen wurden später von der Polizei am Tatort sichergestellt. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Er wurde als etwa 40 Jahre alt, mit schwarzer Mütze, schwarzer Jacke mit weißen Streifen an den Ärmeln, dunkler Hose und weißen Schuhen beschrieben. Wem die Person am Montagmorgen in Oberursel aufgefallen ist oder wer in anderer Weise zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 in Verbindung zu setzen.

2. Schmuck bei Einbruch gestohlen,

Friedrichsdorf, Köppern, Bergweg, Samstag, 22.02.2025, 22 Uhr bis Sonntag, 23.02.2025, 11 Uhr

(da)Im Friedrichsdorfer Stadtteil Köppern kam es am vergangenen Wochenende zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen Zutritt zu dem Grundstück im Bergweg. Dort schlugen sie ein Küchenfenster ein und gelangten so in die Wohnräume. Bei ihrem Beutezug entwendeten die Täter einen Tresor samt Schmuck. Zum Abtransport könnten die Täter ein Fahrzeug benutzt haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Wem in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bergweg aufgefallen sind, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

3. Mehrere Schmierereien an Tanzschule,

Bad Homburg, Mühlweg, Samstag, 22.02.2025, 0 Uhr bis 3.30 Uhr

(da)Unbekannte haben am Samstag mehrere Farbschmierereien an einer Tanzschule in Bad Homburg hinterlassen. Zwischen Mitternacht und 3.30 Uhr begaben sich die Täter in den Mühlweg. Dort besprühten sie den Gehweg, dort aufgestellte Wahlplakate, ein Geländer und das Dach der Tanzschule unter anderem mit Hakenkreuzen. Dabei richteten die Täter einen Schaden von mehreren hundert Euro an. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

